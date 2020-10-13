Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biga'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağışın etkisi ile 25 küçükbaş hayvanını tarlada otlatan İrfan Sargın'ın 13 koyununa yıldırım isabet etti. Olay, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. Koyunlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.