Biga'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağışın etkisi ile 25 küçükbaş hayvanını tarlada otlatan İrfan Sargın'ın 13 koyununa yıldırım isabet etti. Olay, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. Koyunlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.
Biga'ya yıldırım düştü, 13 koyun telef oldu
13.10.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ovacık köyünde yıldırım düşmesi neticesinde 13 koyun telef oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : koyun,yıldırım,
738653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738653.aspx
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