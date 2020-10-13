Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye’de yaklaşık yarım saat devam eden sağanak yağış bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Yağmur sularını logarlar almayınca yollar göle döndü. Cumhuriyet Mahallesinde 25.Sokak sular altında kalırken, Küçük Sanayi sitesinde de bazı esnaflar biriken sular yüzünden uzun süre dükkanlarına giremedi. Cumhuriyet Mahallesindeki 25. Sokakta oturan Ramazan Gezer, her yağmurda sıkıntı yaşadıklarını anlatırken, “10 senedir bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu güne kadar 3 başkan değişti. Bu meseleye bir çare bulunamadı. Halbuki burası dereye 250 metre uzaklıkta. Bu mahalleye ceza mı kesiliyor anlamadım” dedi.