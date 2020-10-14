Alınan bilgiye göre, Yenisahra Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki çocuk parkında salıncak direğine asılı kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, salıncak direğine boynundan asılı, ayakları yerde duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'a ait olduğu tespit edildi. Parka gelen gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Çocuk parkında erkek cesedi bulundu
14.10.2020 - 02:52 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir'de çocuk parkında salıncak direğine asılı erkek cesedi bulundu.
Etiketler : ataşehir,ataşehir ceset,
738723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738723.aspx
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