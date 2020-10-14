Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda şüphelendikleri 38 ABF 738 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye düşüren araç, kovalamaca sonucu Büyükdikili Mahallesi Tapanpe yolu üzerinde durduruldu.

Polis, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirtilen sürücü Y.A'yı 5 bin lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

Trafikten men edilen araç polis otoparkına çekildi.