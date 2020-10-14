Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hacılar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet, cadde üzerinde hatalı u dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan her iki aracı şoförü de sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.