Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hacılar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet, cadde üzerinde hatalı u dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan her iki aracı şoförü de sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatalı dönüş kazaya sebep oldu: 2 yaralı
14.10.2020 - 09:58 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de kamyonetin hatalı u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,melikgazi,kayseri,
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