Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Hamdi Taşdemir Caddesi Yuvacık Barajı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ü. idaresindeki kamyonet, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü B.Ü., A.E. ve A.G. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay erinde yapılan incelemelerin ardından devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.