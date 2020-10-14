Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Şuhut-Efe köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe köyden Şuhut istikametine giden İbrahim Y., idaresindeki traktör karşı yönden gelen Vedat G., yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyon yol kenarındaki tarlaya devrilirken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. Kazanın şiddetine rağmen sürücüler olayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.