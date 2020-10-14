Kaza, Şuhut-Efe köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe köyden Şuhut istikametine giden İbrahim Y., idaresindeki traktör karşı yönden gelen Vedat G., yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyon yol kenarındaki tarlaya devrilirken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. Kazanın şiddetine rağmen sürücüler olayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazadan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken, incelemelerin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kamyonla çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü
14.10.2020 - 11:18 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen ve traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : afyonkarahisar,şuhut,kaza,traktör,
738804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738804.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER