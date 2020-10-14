Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de ismi açıklanmayan 45 yaşındaki erkek astım hastası, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanınca yoğun bakıma alındı. Uzun süre hastanede kalan hasta, sol kulağının artık işitmediğinden şikayet etti. Daha önce işitmeyle ilgili en ufak bir problemi olmayan hastada, yoğun tedavilerin ardından ancak kısmi iyileşme sağlandı. Doktorlar işitme kaybına virüsün yol açtığına kanaat getirdi ve olay, ülkede Covid-19 kaynaklı ilk işitme kaybı vakası olarak kayıtlara geçti. Dünyada daha önce bu tür 4 vaka görülmüştü.