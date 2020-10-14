Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 17 yıl 2 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., isimli şahıs ile 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan H.M., ve H.F., isimli şahıs yakalandı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi
14.10.2020 - 13:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : adıyaman,narkotik,
738842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738842.aspx
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