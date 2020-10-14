Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 17 yıl 2 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., isimli şahıs ile 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan H.M., ve H.F., isimli şahıs yakalandı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.