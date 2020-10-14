Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarıyla, İçişleri Bakanlığı’nın da valiliklere gönderdiği genelgelerle korona virüsün engellenmesi adına önlemler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oluyor. Antalya'da sokak ortasında bir grup vatandaş düğün eğlencesi gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafenin uygulanmadığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler de ise gelin ve damadın yakınlarının maskeli ama sosyal mesafesiz eğlendikleri görüldü. Davul eşliğinde eğlenen vatandaşlar da sokağı trafik akışına engelledi. Ayrıca sokakta oynamaya devam eden vatandaşların maske taktıkları fakat sosyal mesafeyi gözetemedikleri görüldü.