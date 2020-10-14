Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay öğlen saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevki'inde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Arif Aydın idaresindeki iş makinesi yüklü tır çekicisinin lastikleri bir anda alev aldı. Tırdan çıkan dumanları gören sürücü aracı sağ şeride çekti. Trafikte seyir halinde olan kamyoncularda durarak yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine gelen Bolu Dağı Tünel İtfaiye ekiplerinin köpük sıkması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle kısman kapanan yol söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.