Olay öğlen saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevki'inde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Arif Aydın idaresindeki iş makinesi yüklü tır çekicisinin lastikleri bir anda alev aldı. Tırdan çıkan dumanları gören sürücü aracı sağ şeride çekti. Trafikte seyir halinde olan kamyoncularda durarak yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine gelen Bolu Dağı Tünel İtfaiye ekiplerinin köpük sıkması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle kısman kapanan yol söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
İş makinesi yüklü tırın lastikleri alev aldı
14.10.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde iş makinesi yüklü tırın lastikleri alev aldı. Yangına ilk olarak yoldan geçen kamyon şoförleri yangın tüpü ile müdahale etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : lastik,yangın,düzce,
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