Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza bugün sabah saatlerinde Küçük Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde şehir merkezi istikametinden gelip Çakalderesi istikametine gitmekte olan Şakir Sarıtaş’ın kullandığı otomobil, Enver Saruhan’ın idaresindeki motosiklet ile aynı istikametteki Sadık Eşit’in kullandığı motosikletlere yandan çarptı.

Otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlenen kazada asfalta savrularak yaralanan motosiklet sürücüleri Enver Saruhan ve Sadık Eşit, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.