Kaza Siverek-Adıyaman karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çafer A. hâkimiyetindeki kamyonet ile Çetin S. hakimiyetindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile yolculardan Kazım İ. yaralandı. Kamyonetlerde bulunan küçükbaş hayvanlardan 10 tanesi ise telef oldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hayvan yüklü 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı
14.10.2020 - 14:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken 10 hayvan ise telef oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,siverek,küçükbaş,telef,
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