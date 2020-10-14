Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergene Belediye Başkanı Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tedavisinin İstanbul Cerrahpaşa hastanesinde devam edilmesi adına Çorlu Devlet Hastanesinden sevki gerçekleşen Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'in durumu normal, bilinci açıktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür ederiz. Dualarımız Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel için” denildi.