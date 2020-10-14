Ergene Belediye Başkanı Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tedavisinin İstanbul Cerrahpaşa hastanesinde devam edilmesi adına Çorlu Devlet Hastanesinden sevki gerçekleşen Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'in durumu normal, bilinci açıktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür ederiz. Dualarımız Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel için” denildi.
Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı İstanbul'a sevk edildi
14.10.2020 - 17:12 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesinden İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tekirdağ,ergene,belediye başkanı,koronavirüs,
738904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738904.aspx
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