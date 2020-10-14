Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi aşçı Arzu Y., 11 yıl önce ailesinin tavsiyesiyle boya ustası H.Y. ile evlendi. 5 yıl önce ikili arasında tartışmalar başladı. Eşinin, ‘il dışına işe gidiyorum’ diyerek kendisini aldattığını ve uyuşturucu madde de kullandığını iddia eden Arzu Y., 3 yıl önce boşanmaya karar verdi. 3 duruşma görülmesine rağmen Arzu Y., eşinin duruşmalara gelmemesi ve boşanmak istememesi sebebiyle boşanamadı. Bu süreçte iddiaya göre eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan genç kadın, çocuklarının psikolojisinin bozulması sebebiyle 2019 yılının Kasım ayında eşinin yaşadığı müstakil eve gitti. Kapıyı açan H.Y., "Ne işin var burada" diyerek Arzu Y.’nin bacağına pompalı tüfekle ateş etti. İddiaya göre silahın tutukluk yapması sonucu H.Y., ikinci mermiyi sıkamadı. İçeri gidip tutukluğu gideren H.Y., tekrar geri gelip kalabalığın üzerine bir el daha ateş etti. 15 gün hastanede tedavisine devam edilen Arzu Y'nin sağ bacağının diz altı kesildi. H.Y. ise polis merkezine gidip teslim oldu, ardından tutuklandı.

Davanın 7’nci duruşması, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık H.Y. SEGBİS ile katılırken, Arzu Y. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Son sözünde çok pişman olduğunu ve çocuklarının hayatının mahvolduğunu söyleyen H.Y., ilk olarak 'kasten öldürmeye teşebbüs suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 18 yıla indiren mahkeme, olayın tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getirerek sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.