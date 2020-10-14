Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Osman B. kendini astı. Yakınlarının bulduğu Osman B. için olay yerine çağrılan 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
50 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti
14.10.2020 - 17:37 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Osman B. kendini astı. Yakınlarının bulduğu Osman B. için olay yerine çağrılan 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler : kayseri,intihar,olay yeri,
738913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738913.aspx
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