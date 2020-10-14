İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine başvuran Turhan E. ile Musa G. hayatını kaybetti. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.