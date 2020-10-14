İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine başvuran Turhan E. ile Musa G. hayatını kaybetti. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.
İzmir'de sahte içki ölümleri artıyor: 21 ölü
14.10.2020 - 18:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 21'e çıktı.
Etiketler : İzmir,
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