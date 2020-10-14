Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri-Abant Kavşağı arasında 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri, çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirdi. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, Abant Kavşağı’ndan yeniden otoyola katılarak seyahatlerine devam etti.

TEM’in Ankara yönünün araç trafiğine kapatılmasının ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimini kullanmak zorunda kalan sürücüler trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle tır ve kamyonların rampalarda yavaşlaması nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yaşanan trafik ve uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.





Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.