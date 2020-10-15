Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur’da dünyaya gelen Hakkı Önür (50), gazetemizle 1977 yılında babasının aboneliği vasıtasıyla tanıştı. 1987 yılında babasını kaybeden Önür, temsilciliğe giderek aboneliğin iptal edilmesini istedi. Ancak temsilci kendisine “Türkiye gazetesinin dağıtımında çalışır mısın?” diyerek iş teklifinde bulundu. Bu talebi geri çevirmeyen Önür, 22 yıl Burdur’da, 11 yıldır ise Antalya’da aynı heyecan, aynı sevgi ve saygıyla gazete dağıtıyor. Her gün sabaha karşı 04.00 sularında motosikletine binip yola çıkan Önür, Döşemealtı’nda 545 aboneye gazetelerini ulaştırıyor, gördüğü çocuklara da Türkiye Çocuk dergisi hediye ediyor. Görevini layığıyla yapmaya çalıştığını anlatan Önür, şunları diyor: Ben işe başladıktan 3 ay sonra rahmetli büyüğümüz Enver Ören Ağabey bizi ziyaret etti. Yanımıza misafir oldu. O, sevgi ve saygı, bu işe daha da gönül koymamıza vesile oldu. Rabb’im ondan razı olsun, mekânını cennet eylesin. Gazetemizin girdiği yerde huzur, bereket olur. İlk heyecanım, aşkım neyse hâlâ öyle devam ediyor. Nerede karşılıklı saygı ve sevgi varsa orada itimat ve itaat, itaatin olduğu yerde disiplin, disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır. İhlas, saygı, sevgi, huzur, samimiyet, her şeyin özü demektir.