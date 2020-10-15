Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan 2020 tarihinde iddiaya göre, Fatih Turhan 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından öldürüldü. Ancak Turhan ailesi Fatih Turhan’ın öldürülmesinden, 30 yıldır aralarında husumet olan Zümrütyaprak ailesini sorumlu tuttu. Bu sebeple 10 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde Volkan Turhan arkadaşı Barhan Turhan ve olayla alakası olmayan müzisyen Osman Simhak otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralanan şahıslar çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis zanlıların Abdulsamet A. Umut A. , Kerem U. olduğunu azmettirenin ise Durmuş Z. olduğunu belirleyerek zanlıları operasyonla yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelilerin tutuklandığı gün ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi önünde bu olayla bağlantılı olarak İhsan Can T., Günay Can G.’yi Zümrütyaprak ailesi ile bağlantılı olduğu için bacaklarından vurdu. Zanlı olay yerinde bulunan bir polis tarafından havaya ateş edilerek etkisiz hale getirilip yakalandı.

Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.