Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merdiven altı üretim diye tabir edilen sahte içki sebebiyle ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Sahte içki kabusu bu seferde Tekirdağ’a sıçradı. Tekirdağ’da sahte içkinden zehirlendiği iddia edilen 55 yaşındaki Burhan A. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Burhan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.