Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay saat 11.00 sıralarında Edirnekapı E-5'te yaşandı. Metrobüs için kullanılan üst geçide çıkan Gürkan S. (39) E-5 karayoluna atladı. Bir otomobilin üzerine ve ardından yere düşen Gürkan S. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu. Gürkan S.'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.