Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Develi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, disleksi hastası çocukları taşıyan minibüs caddede bulunan kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan makas atarak sür'atli bir şeklide gelen Engin K. yönetimindeki otomobil, içerisinde çocukların bulunduğu minibüse arkadan çarptı. Kaza sonucu kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü Engin K. hafif yaralanırken, minibüsün sürücüsü Yakup Topal ve içerisindeki disleksi hastası çocuklardan Derman Ö, Muhammed Emin Ç, Fatih Ö. ve Yunus Emre Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.



Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüse kırmızı ışıkta durduğu esnada makas atan otomobil arkadan çarpıyor. Çarpma sonucu otomobil kaldırıma çıkıyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Otomobil sürücüsü Kök’ün çenesinin dağıldığı minibüs sürücüsü ve içerisindeki dört çocuğun ise hafif şekilde yaralandıkları ve büyük panik yaşadıkları öğrenildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Ekiplerin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.