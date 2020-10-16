Halil Doğan idaresindeki 70 BJ 819 plakalı otomobilin motor bölümünde Karaman-Mersin kara yolunun ikinci kilometresinde yangın başladı. Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
16.10.2020 - 02:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Etiketler : karaman,karaman yangın,
739240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739240.aspx
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