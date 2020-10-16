Halil Doğan idaresindeki 70 BJ 819 plakalı otomobilin motor bölümünde Karaman-Mersin kara yolunun ikinci kilometresinde yangın başladı. Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.