Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, A.K. isimli gen kadın eski erkek arkadaşı ve aynı zamanda uzaklaştırma tedbir kararı bulunan O.Ş.’nin kendisini zorla araca bindirmeye çalışarak kendisini darp ettiği ve hakaretlerde bulunduğu yönünde suç duyurusunda bulundu. Eski kız arkadaşını darp eden şüpheli O.Ş. ve O.Ş.’ye yardım ettiği tespit edilen Ş.K. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.