Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Personeli ekiplerince Çorlu İlçesi Perşembe Pazarı Kapalı Pazar Yerinde yapılan devriye faaliyetleri esnasında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs yakalandı. 10 yıldır firar olan ve 14 ayrı suçtan dosyadan aranılan kadın gözaltına alındıktan sonra soruşturma işlemlerine başlandı.