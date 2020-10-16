Basın Şehitleri caddesinde bulunan bir binanın 4. katında 3 yıldır tek başına yaşayan 56 yaşındaki Çetin Kepçeler'den bir süre haber almayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Polislerin evde yaptığı incelemede, alkol bağımlısı olduğu belirtilen Kepçeler ölü olarak bulundu. Evde alkol yapımı için kullanılan malzemeler ve 5 litrelik bidonda ev yapımı alkol bulunduğu belirtilerken, polis şüpheli olarak değerlendirdiği ölüm olayı ile ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
Evinde tek başına yaşayan şahıs ölü bulundu
16.10.2020 - 12:49 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de, alkol bağımlısı olduğu belirtilen Çetin Kepçeler isimli şahıs evinde ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : eskişehir,ölüm,alkol,
739367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739367.aspx
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