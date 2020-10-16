Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin armut üretiminin yüzde 40'ının karşılandığı Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetiştirilen deveci cinsinin hasadına başlandı.Tane ağırlığı 1 kilo 600 grama kadar çıkabilen deveci armudunda bu yıl yolunda giden mevsim şartları, bolluk ve kalite getirdi.

"Türkiye'nin armut bahçesi" olarak bilinen ve üründe ülke ortalamasının 4 katı verim elde edilen Gürsu Ovası'nda deveci cinsinin kilogramı toptan 3,5-4 liradan satılıyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ali Özcan, bir hafta önce başlayan hasadın iyi seyrettiğini söyledi.

Özcan, "Bu yıl bolluk güzel ve meyvenin tonajı açısından ova genelinde verim yüksek. Devecide beklediğimizin üzerinde verim aldık." dedi.

Armudun iriliğinin, meyvenin ağaçtaki yoğunluğuna ya da ağacın yapısına göre değiştiğini aktaran Özcan, ideal, piyasada tutulan tüketilen ağırlığın 300-400 gram olduğunu dile getirdi.