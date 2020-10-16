Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilgölcük-Tırhan karayolunda meydana geldi. İddiaya göre iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yolda seyir halinde olan iki aracın da kazaya karışmasıyla meydana gelen zincirlemeli trafik kazasında yaralanan Elif Asya Rüzgar (9), Ayşe Evrensel (25), Emre Rüzgar (26), Hilal Rüzgar (22), Kadir Evrensel (26), Meryem Rüzgar (46), Mehmet Erdal (48), Halil Temelli (64) yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralılar Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 26 yaşındaki Emre Rüzgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.