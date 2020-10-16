Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilgölcük-Tırhan karayolunda meydana geldi. İddiaya göre iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yolda seyir halinde olan iki aracın da kazaya karışmasıyla meydana gelen zincirlemeli trafik kazasında yaralanan Elif Asya Rüzgar (9), Ayşe Evrensel (25), Emre Rüzgar (26), Hilal Rüzgar (22), Kadir Evrensel (26), Meryem Rüzgar (46), Mehmet Erdal (48), Halil Temelli (64) yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralılar Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 26 yaşındaki Emre Rüzgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
16.10.2020 - 14:57 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : niğde,trafik kazası,zincirleme kaza,
739404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739404.aspx
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