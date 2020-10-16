Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimeklioğlu Caddesi ile Bereket Sokağın kesiştiği kavşakta kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 yaşındaki ehliyetsiz Çağrı B.S. aracını devirdi. Kazada yaralanan ve acılar içinde yer kıvranan genç kendisine müdahale etmek isteyen 112 Acil Servis ekiplerine adeta ter döktürdü. Kazanın şokuyla sedyeden inmek isteyen, ekipler zorlukla zapt ettiği genç Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kolu kırık olduğu 16 yaşındaki ehliyetsiz Çağrı B.S. kullandığı motosiklet yol kenarına çekilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerine ter döktürdü
16.10.2020 - 16:47 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te, geçirdiği trafik kazasında yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sevis ekiplerine ter döktürerek güçlükle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bilecik,motosiklet,trafik kazası,
739426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739426.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER