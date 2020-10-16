Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimeklioğlu Caddesi ile Bereket Sokağın kesiştiği kavşakta kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 yaşındaki ehliyetsiz Çağrı B.S. aracını devirdi. Kazada yaralanan ve acılar içinde yer kıvranan genç kendisine müdahale etmek isteyen 112 Acil Servis ekiplerine adeta ter döktürdü. Kazanın şokuyla sedyeden inmek isteyen, ekipler zorlukla zapt ettiği genç Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kolu kırık olduğu 16 yaşındaki ehliyetsiz Çağrı B.S. kullandığı motosiklet yol kenarına çekilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.