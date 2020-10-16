Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre bir akrabasının cevizini kesmek üzere merkeze bağlı Kazantaş köyünden Yeniyol köyünün Cami mahallesine gelen Metin Kolcu isimli vatandaş kestiği dalın üzerine düşmesi sonucu kollarını ağacın gövdesiyle kestiği dalın arasına sıkıştırdı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale edememesi üzerine bu kez Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler önce baskı yapan diğer dalları motorla kestikten sonra ağaç dalını dikkatli bir şekilde kaldırarak Kolcu'yu sıkıştığı yerden kurtardı.



İtfaiye ekipleri çalışmanın sonuna doğru ağacın üzerinde bayılan Kolcu’yu Jandarma ekipleriyle birlikte bulunduğu yerden indirerek sağlık görevlilerine teslim etti.



Bölgede hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan Kolcu, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kolcu'nun her iki kolunda da ezik ve kırıklar olduğu öğrenildi.