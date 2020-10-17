İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları'nda yaşayan Melek Bulut’un (73) dün gece evinde boğazı kesilmiş olarak bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayın ardından maktulün bazı yakınlarının ifadelerini alan ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda olaya ilişkin bir kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Erzurum’da bir kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı
17.10.2020 - 00:31 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları'nda yaşayan Melek Bulut’un (73) dün gece evinde boğazı kesilmiş olarak bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler : Erzurum,
739514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739514.aspx
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