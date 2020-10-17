Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire Yasemin Çolak’ın koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Pamukçu, Çolak'ın eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.
Batman’da bir hemşire koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
17.10.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Sason ilçesinde görev yapan hemşire, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Etiketler : batman,hemşire,koronavirüs,
739594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739594.aspx
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