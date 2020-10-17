Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen cinayette Evinde yalnız yaşayan Melek Bulut (74) boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Olayın ardından geniş çaplı tahkikat sürdüren Cinayet Masası ekipleri yaşlı kadının yakınlarının ifadeleri doğrultusunda şüpheli Mustafa Kuvetli’yi gözaltına aldı. Şüphelinin su tesisat tamircisi olduğu ve geçtiğimiz günlerde yaşlı kadının evine tamirat için geldiği ve aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Şüpheli Mustafa Kuvvetli, yaşlı kadının kendisine ağır hakaret ettiğini ve buna istinaden cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında polis yeleği giydirilerek adliyeye getirildi.