Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü’nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.’yı kaçırdığı ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından kaçırılan kız ve kaçırdığı iddia edilen Ahmet D. her yerde aranırken, kız kaçırma olayı ile ilgili çevre illerin güvenlik güçlerine de bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.