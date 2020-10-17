Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran basını, çocuğun oyun sebebiyle şiddetli bir anksiyete yaşadığı ve evden çıkarken ani kalp durmasıyla hayatını kaybettiğini yazdı. Ahvaz Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcısı Kiomers Keşveri, aileleri uyararak, “Ailelerden ricamız benzer durumlar ile karşı karşıya kaldıklarında kesinlikle emniyet güçlerine haber vermeleri. Bu şekilde emniyet güçleri gereken önlemeleri daha erken alacaktır” dedi. Sosyal medya uygulaması WhatsApp uygulaması aracılığıyla kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar ve mesajlar gönderen MOMO adlı oyunun çocukları intihara sürüklediği biliniyor.