Alınan bilgiye göre, Velat Yalçın idaresindeki otomobil, Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobildeki Nizamettin Yıldız (29) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yalçın ile bir kişi yaralandı.