Alınan bilgiye göre, Velat Yalçın idaresindeki otomobil, Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki Nizamettin Yıldız (29) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yalçın ile bir kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Velat Yalçın idaresindeki otomobil, Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki Nizamettin Yıldız (29) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yalçın ile bir kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : konya,trafik kazası,