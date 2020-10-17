Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hatay Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü Tahir Yagan, direksiyonda kalp krizi geçirdi. Kriz esnasında direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, daha sonra Kırıkhan kanatlı caddesinde bir pastane duvarına çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Tahir Yağan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.