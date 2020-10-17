Edinilen bilgiye göre, Hatay Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü Tahir Yagan, direksiyonda kalp krizi geçirdi. Kriz esnasında direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, daha sonra Kırıkhan kanatlı caddesinde bir pastane duvarına çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Tahir Yağan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.
Direksiyon başında kalk krizi geçirince araç pastane duvarına çarptı
17.10.2020 - 16:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobili ile seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, pastane duvarına çarparak durabildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,kalp krizi,trafik kazası,
739675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739675.aspx
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