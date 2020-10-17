Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde Nizip istikametinde Gaziantep istikametine gitmekte olan Ö.T. idaresindeki otomobile, M.K idaresindeki araç arkadan çarptı. Kaza sonrası akan trafikte her iki aracın sürücüsü de ‘Bir şey var mı’ diye durunca arkadan gelen kamyonet, başka bir kamyonete o da bir otomobile çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada yaralanma meydana gelmezken sürücüler ise ‘cana geleceğine mala gelsin’ diyerek kendilerini teselli ettiler. Kazanın ardından yolda güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, daha fazla araç kazaya karışmasını önledi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolda duran trafik yeniden ulaşıma açıldı.