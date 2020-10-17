Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde Nizip istikametinde Gaziantep istikametine gitmekte olan Ö.T. idaresindeki otomobile, M.K idaresindeki araç arkadan çarptı. Kaza sonrası akan trafikte her iki aracın sürücüsü de ‘Bir şey var mı’ diye durunca arkadan gelen kamyonet, başka bir kamyonete o da bir otomobile çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada yaralanma meydana gelmezken sürücüler ise ‘cana geleceğine mala gelsin’ diyerek kendilerini teselli ettiler. Kazanın ardından yolda güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, daha fazla araç kazaya karışmasını önledi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolda duran trafik yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza yapınca duran araçlar zincirleme kazaya sebep oldu
17.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde maddi hasarlı kazaya karışan iki aracın sürücüsünün akan trafikte ‘bir şey var mı’ diye bakmak için durunca arkalarından gelen araçların da kaza yapmasına sebep oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : gaziantep,zincirleme kaza,
739683 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739683.aspx
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