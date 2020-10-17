Edinilen bilgiye göre, Ramazan D. (25), balık tutmak için gittiği Kızılırmak kenarında ırmağa düştü. Akıntıya kapılan Ramazan D'yi gören çevredekiler, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerince ırmaktan çıkarılan Ramazan D, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını yitirdi.
Balık tutarken ırmağa düşen kişi boğuldu
17.10.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, balık tutmak isterken Kızılırmak'a düşen kişi boğuldu.
Kaynak: AA
Etiketler : kırıkkale,bahşılı,boğulma,
739692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739692.aspx
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