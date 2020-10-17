Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ramazan D. (25), balık tutmak için gittiği Kızılırmak kenarında ırmağa düştü. Akıntıya kapılan Ramazan D'yi gören çevredekiler, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerince ırmaktan çıkarılan Ramazan D, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını yitirdi.