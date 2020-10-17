Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Eğirler Mahallesi Halkapara mevkisinde, aralarında husumet bulunan iki taraf arasında tartışma çıktı.



Tartışma kavgaya dönüşünce her iki taraf da av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.



Av tüfeklerinden çıkan saçmalarla, Halil Ö, Mustafa Ö, Mustafa Ü, Ali Ü, Mücahit Ü, Mehmet G. ve Ayşe G. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Ö. ile Mehmet G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Konya'ya sevk edilen yaralılardan Mustafa Ü. ile Mücahit Ü'nün de durumlarının ağır olduğu bildirildi.



Hastanede tedavileri tamamlanan Ayşe G, Mustafa Ö. ve Ali Ü'nün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.