Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa yolu üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çakan şimşekler, et deposunun üzerine düştü. Sağanak yağışla birlikte deponun üzerine düşen yıldırım, yangına sebep oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek, depoyu sardı. İş yeri bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında depoda bulunan kilolarca et ve sebzeler küle döndü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi
18.10.2020 - 11:12 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler, bir kasap ürünleri deposunun yanmasına sebep oldu. Düşen yıldırım sebebiyle çıkan yangında kilolarca et ve sebze küle döndü.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,osmangazi,yangın,
739826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739826.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER