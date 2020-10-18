Edinilen bilgiye göre, fabrikaya hammadde taşıyan bir firmaya ait Ramazan Ö.’nün kullandığı kamyon, yüklü olarak aşağı inerken Atmaca U’nun kullandığı kamyon ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ramazan Ö., Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurtarma ekiplerinin uğraşları sonucu kamyondan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 sürücü Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
18.10.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki kamyon sürücüsü de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : manisa,soma,trafik kazası,
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