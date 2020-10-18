Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik iki gün önce İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda korona virüs denetiminde bulundu. Vali Atik, bir dönerci ustasına selam verdi. Ancak usta karşılık vermeden döner kesmeye devam etti. Dönercinin hareketine bozulan Vali Atik, eldiven takmadığı gerekçesiyle ceza yazılmasını istedi.

Bu sırada gerçekleşen diyalog, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Covid-19 tedbirlerine uymayan işletmeye faaliyetten men talimatı

Bunun üzerine Vali Atik, yazılı açıklama ile özür diledi. Atik "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız. Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Devlet millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin daha duyarlı daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak. En kısa sürece bu topraklardan koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da konuya ilişkin, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."