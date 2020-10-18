Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrol sırasında şüpheli görülen Ö.T.’nin çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada, 127 gram taş kokain, 5 gram toz kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ö.T., bugün adliyeye sevk edildi.
Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı
18.10.2020 - 14:09 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından ise kokain, hap ve esrarla birlikte tabanca çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,uyuşturucu,şüpheli,
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