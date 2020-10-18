Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde hükümet konağı arkasında, altında bir süper marketin de bulunduğu binanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı anda çıkan yangınla birlikte pencerelerden alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binadaki vatandaşlar mahalle bekçileri tarafından tahliye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. 3 itfaiye aracıyla gerçekleşen müdahale sonunda yangın söndürüldü. Bazı odalardaki eşyaların tamamen yandığı görülürken, büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Kısa süreli paniğe de sebep olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.