Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Yahyabey Mahallesi 7. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Evin bahçe kısmında spiralle demir kesen C.İ., spiralin elinden fırlaması sonucu hem kendini hem de yanında bulunan arkadaşı M.A.’yı yaraladı. C.İ. ayağının bilek kısmından arkadaşı M.A. ise ayak parmaklarından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine C.İ. ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. M.A. ise kendi aracıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. İki arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Sivas’ın Gürün ilçesi Ayvalı köyünde hızarla odun keserken kendini yaralayan İ.Ç. ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İ.Ç.’nin ameliyat edileceği öğrenildi.