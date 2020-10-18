Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisinden beri sokak sanatçılarının azaldığını ve sokak sanatının önemine dikkat çekmek istediklerini söyleyen ekip, cadde boyunca yoğun ilgiyle karşılaştı. Türk kültürüne ve değişik kültürlere ait kıyafetlerle dolaşan 3 arkadaş, çocuklara da balon dağıttı.

“Caddelere biraz renk katmak için yapıyorum”

126 ülke gezdiğini ve 9 dil bildiğini söyleyen sokak sanatçısı Hüseyin Fevzi Marangoz, “16 yıldır bu işi yapıyorum. 126 ülke gezdim. Ana dilim gibi 9 tane dil biliyorum. Birçok ülkede olduğu gibi sokak sanatı yapmak istiyoruz. Türkiye’de pandemiden sonra kimse yapmıyor bu işi doğru dürüst. Ben de burada boşluk gördüm ve sokak sanatı yaparak caddelere biraz renk katmak için yapıyorum. Sokak sanatçısı müzisyenlik değildir. Sergilediğimiz kostümlerin çoğu kendi Türk kültürümüze ait veya değişik kültürlere ait. Bazen Galata Kulesi önünde, Sultanahmet’te, Taksim’de ve İstanbul çevresinde yapıyoruz. Bayağı bir ilgi alaka var insanlardan. Zaten caddenin böyle bir şeye ihtiyacı var“ diye konuştu.