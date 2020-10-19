Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
19.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : bolu,yağış,sis,hava durumu,
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