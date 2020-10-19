Kaza, gece saatlerinde Hendek ilçesi D100 karayolu Büyükdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Süleyman Köstereli gece saatlerinde çıktığı iş yerinden motosikleti ile evine dönmek istedi. Bu esnada yağış sonrasında kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza sonrası 53 yaşındaki Süleyman Köstereli olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Köstereli’nin cenazesi Akova Mahallesi Hantek Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasına Akova Mahalle Mezarlığına defnedilecek.
İşten çıkıp evine dönmek isterken kazada can verdi
19.10.2020 - 13:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde çalıştığı iş yerinden çıkarak evine dönmek isteyen ve D100 karayolunda motosiklet ile kaza yapan 53 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sakarya,hendek,trafik kazası,
740071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740071.aspx
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